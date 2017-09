Ausstellung über den Wedding

Wedding.

In der St.-Paul-Kirche an der Badstraße ist vom 10. September bis zum 31. Oktober die Ausstellung „Weddinger Freiheiten“ zu sehen. Dafür wurden Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk nach ihrem Lebensgefühl und ihrer Definition von Freiheit befragt und wie sie ihren Kiez beschreiben. Ihre Antworten werden in kurzen Filmszenen gezeigt. Außerdem richtet sich die Ausstellung an Anwohner, die wissen möchten, wie der Bezirk zu Zeiten der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus ausgesehen hat und wie er sich bis heute zu einem multikulturellen Ort entwickeln konnte. Darüber hinaus geht es um die Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinden im Wedding. Die Ausstellung ist sonntags von 11 bis 13 und mittwochs von 15 bis 18 Uhr zugänglich.