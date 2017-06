Gartenfest im Otawi-Treff

Berlin: Otawi-Treff |

Wedding. Der Otawi-Treff in der Otawistraße 46 lädt für 23. Juni ab 14 Uhr Nachbarn und Freunde zum Gartenfest ein. Auf der Wiese hinter der Seniorenbegegnungsstätte gibt es Live-Musik, Clownerie und Spiele für Jung und Alt. Der Treff will beim Gartenfest seinen neuen Garten vorstellen, den Senioren und Anwohner gemeinsam mit Kindern beackern. In den Hochbeeten wachsen und gedeihen Kartoffeln, Tomaten, Zucchini, Gurken, Möhren, Kräuter und vieles mehr. Schüler der Möwenseeschule betreuen dort eigene Beete. DJ