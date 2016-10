Ideen für Weihnachtsmarkt

Berlin: Maxgärten |

Wedding.

Bereits zum dritten Mal organisiert das Quartiersmanagement Pankstraße in den Maxgärten (Höfe zwischen der Reinickendorfer Straße 81 und Maxstraße 2-4) zusammen mit dem Pflegezentrum Goldenherz einen Kiez-Weihnachtsmarkt. Am 3. Dezember von 15 bis 19 Uhr soll es stimmungsvoll zugehen in der Hofanlage. Wer einen Stand betreiben oder auf der Bühne etwas vortragen möchte, kann sich mit seinen Ideen und Wünschen beim Organisationsteam im Goldenherz melden. Ansprechpartner ist Herr Körber-Hein, E-Mail: f.koerber-hein@goldenherz.de

0176/56 60 10 83.