Wedding.

Das Stadtteil- und Familienzentrum im Paul Gerhard Stift in der Müllerstraße 56-58 lädt am 6. Oktober zum Konzert „Klassik im Wedding“ ein. Ab 19 Uhr spielen Athil Hamdan und Diala Hanana im Großen Saal des Paul Gerhardt Stiftes unter anderem Werke von Chopin und Bach. Cellist Athil Hamdan war stellvertretender Leiter des Opernhauses in Damaskus. Pianistin Diala Hanana studierte in Russland und unterrichtete viele Jahre an dem Konservatorium in Damaskus. Das Eintrittsgeld von acht Euro kommt den beiden Künstlern als Vergütung zu. Karten kann man im Stadtteil- und Familienzentrum und an der Abendkasse kaufen. Reservierungen unter Telefon 45005131 oder per E-Mail an stadtteilzentrum@pgssoziales .