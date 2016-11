Berlin: Kapernaumkirche |

Wedding. Am 26. November um 17 Uhr findet in der Kapernaumkirche der Evangelischen Kirchengemeinde Kapernaum in der Seestraße 35 ein Konzert mit dem Tambouraschen Chor Wellebit 1902 statt. Zu hören sind volkstümliche Klänge auf Mandolinen, Gitarren und Tambourizza-Instrumenten. Der Eintritt an der Abendkasse kostet sieben Euro. DJ