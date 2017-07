Kunst und Design im Wedding

Wedding.

Künstler und Designer laden wieder zur Ausstellung „Kunst und Design in Wedding“ in die Togostraße 79 und 80 ein. Im Modedesignladen montagehalle-berlin zeigen Künstler Objekte, Schmuck, Fotografie, Malerei und Zeichnungen. Die Ausstellung ist bis 20. Juli täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Kunst und Design in Wedding“ ist ein Projekt von Künstlern und Designern, die seit 2009 in ihren Räumen mehrmals im Jahr Künstlern, Designern und Kunsthandwerkern die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten zu präsentieren. Dazu gibt es Konzerte, Lesungen sowie Filmvorführungen.