Kunstsalon im Atelier

Wedding.

Die Künstlerin Susanne Haun lädt für 15. August, 18 Uhr, zum 14. KunstSalon in ihre Atelierräume in der Groninger Straße 22 ein. Bei dem Treffen geht es um das Thema Kunstnetzwerk, also die wichtige Vernetzung von Künstlern untereinander. Über Networking spricht Peter Mück, Initiator von crossart, dem lebendigen Ausstellungsportal für Künstler und Kunstraumbetreiber . Mück erklärt das Ausstellungsportal und welche Vermittlungsarbeit crossart für Künstler und Galerien bietet. Das 2009 gegründete Künstlernetzwerk umfasst mittlerweile rund 270 Künstler sowie 34 Ausstellungsräume. Crossart arbeitet wie eine Agentur und bringt Künstler und Ausstellungsorte zusammen.