Wedding. Die Evangelische Kirchengemeinde Kapernaum in der Seestraße 35 lädt für 11. Dezember, 17 Uhr, zum Weihnachtskonzert in die Kapernaumkirche ein. Die Kantorei und das Orchester an Kapernaum spielen Heinrich von Herzogenbergs „Die Geburt Christi“ unter der Leitung von Alexander Kugler und Gesine Hagemann. Der Eintritt kostet sieben Euro. DJ