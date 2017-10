Weitere Einladung Stadtspaziergang

Berlin: Paul Gerhardt Stift | Unter dem Motto „Lebenswerte Nachbarschaften im Wedding“ lädt der Bezirksbürgermeister von Mitte Stephan von Dassel zu einem Kiezspaziergang ein, der am Freitagnachmittag durch die beiden Bezirksregionen Parkviertel und Wedding Zentrum führt. Geplant, organisiert und geführt wird die Tour von den Stadtteilkoordinatorinnen Sanja Gusić (Parkviertel) und Claudia Schwarz (Wedding Zentrum).Die Tour beginnt im Stadtteilzentrum Paul Gerhard Stift Soziales; das Thema ist hier „Älter werden im Parkviertel“. Durch die Togostraße mit ihrem hohen Potenzial als „Kiezpromenade“ und den dort aktiven Nachbarschaftsinitiativen geht es zum neu gestalteten Zeppelinplatz, der eben erst der Öffentlichkeit übergeben wurde.Jenseits der Luxemburger Straße, in der Triftstraße, sollen Verkehrs- und Freiraumideen vorgestellt und diskutiert werden, bevor der Spaziergang im SprengelHaus mit einem Blick auf die vorhandene Vielfalt im Sprengelkiez zu Ende geht.Anmeldungen zum Kiezspaziergang nimmt bis Donnerstag, 19. Oktober sehr gern die Stadtteilkoordination Parkviertel entgegen.Treffpunkt am 20. Oktober 2017 um 15 Uhr:Stadtteilzentrum im Paul Gerhardt Stift, Müllerstr. 56-58, 13349 Berlin;Ende: 18:00 Uhr im „SprengelHaus“, Sprengelstr. 15, 13353 Berlin