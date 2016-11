Weltstar Keith Tynes & Band >>> LIVE IN CONCERT

Live in Concert melden sich Keith Tynes & Band zurück!

Erleben Sie ein Konzerterlebnis auf höchstem Niveau!

featuring den Showtänzern Anastasia Bodnar und Robert BeitschSoul, Jazz, Pop und Gospel, die besondere Mischung von Keith Tynes wird nach langer Pause wieder im Kino des Centre Français de Berlin präsentiert. Keith Tynes und seine Band kreieren ein akustisches Feuerwerk und nehmen Sie mit auf eine musikalische Zeitreise.Begleitet vom Tanzpaar Anastasia Bodnar und Robert Beitsch (bekannt aus den TV-Shows „Got to Dance“ & „Let’s Dance“) wird das Konzert auch zu einem visuellen Erlebnis.Aufgrund limitierter Plätze empfehlen wir den verbindlichen Erwerb der Tickets im Vorverkauf. Reservierte Plätze verlieren 15 Minuten vor der Show ihre Gültigkeit.Res./VVK per Mail: ticket@KeithTynes.deReservierungen per Tel.: 030 - 92 10 2904 (AB)Online-Shop: http://keithtynes-shop.freeshop-web.de/ Eintrittspreise:Vorverkauf: 22,00 EURAbendkasse/Reservierung: 26, 00 EUREinlass ab 19:30 Uhr, freie PlatzwahlCentre Francais KinoMüllerstrasse 7413349 BerlinBVG: U6 Rehberge, Bus 221 Nachtigalplatz, Bus 120 Glasgower Str.80 mögliche PKW Parkplätze