Geschenke erheitern das Leben

Überraschungen haben wir doch alle gern. So haben meine Frau und ich uns zur Tradition gemacht den jeweils anderen einfach mal zwischendurch mit kleinen oder auch mal großen Dingen zu überraschen. Es braucht kein Datum und keinen Anlass um denjenigen den man liebt zu beschenken und zu erfreuen. Und seien wir mal ehrlich, man macht sich selbst auch eine Freude wenn man beim gegenüber Freude in den Augen Funkeln sieht.

Herzenswünsche erfüllen

Am liebsten machen wir uns Geschenke die uns ein bisschen aus dem Alltag rausholen und für kurze Pausen sorgen. Ein Ausflug aufs Land, eine Städtetour nach Berlin oder London . Manchmal auch kleine Dinge wie ein spontaner Kinobesuch mit Dinner im Anschluss.Die letzte Überraschung die ich für meine Frau und meine Familie organisiert habe ist ganz aktuell und wurde heute überreicht. Es war ein kleiner Wunsch mal eine Kreuzfahrt zusammen zu machen. Wir haben uns aber nie an die großen Reisen getraut weil wir nicht wussten ob das zu uns passt und wir uns dort wohlfühlen.Deshalb gehen wir nächsten Monat auf große Fahrt mit einer Fluss Kreuzfahrt. Für 4 Tage schippern wir über den Rhein. Hier gibt es mehr dazu, wenn du Interesse hast. So gewöhnen wir uns an ein großes Schiff und können mal schauen wie das Leben so an Board ist. Und wenn es uns gefällt , ja dann gehen wir sogar in Zukunft auf große Kreuzfahrt Reise.Das Freude Funkeln in den Augen war sehr groß, bei Frau und bei Kind. So hatten wir heute schon eine kleine Auszeit für uns durch die Vorfreude.Schenk doch auch deinen Lieben eine kleine Auszeit vom Alltag und überlege dir immer mal zwischendurch ein kleines Geschenk. Eine Musik CD oder einen Lieblingsfilm auf DVD. Denn warum sollte man sich nur an Geburtstagen oder Weihnachtstagen beschenken und erfreuen ?