Mit Kindern in die Ferne Reisen, geht das ?

Auch mit Kindern möchte man gerne auf die Reise gehen, nicht nur im eigenen Land auf Städtetour, sondern auch ferne Länder entdecken. Ob auf die Malediven, Australien, Indien oder Afrika es gibt überall Abenteuer zu erleben.



Besondere Planung bei exotischen Reisen

Auch für Kinder kann es durchaus lohnend sein, wie für einen Erwachsenen. Es gibt viel zu entdecken und zu lernen, was man zu Hause nicht finden kann. Zusammen wird das ein Erlebnisreiches Abenteuer. Für kleine Kinder ist eine weite Reise aber auch eine große Anstrengung, und zum Beispiel im Flugzeug wirken die Belastungen anders auf einen kleinen Körper wie auf den eines Erwachsenen.Deshalb sollte die Reise gut geplant sein und sich an die Kinder anpassen. Vielleicht ist eine Schiffsreise angenehmer für die kleinen, oder man legt genug Pausen bei mehrere Flügen ein. Ist alles gut auf die kleinen abgestimmt wird das Reisen für die großen auch angenehmer.Wenn die Reise in exotischen Länder geht, bedarf es eine besonders gründlicher Planung.Man sollte sich beim Kinderarzt nach notwendigen Impfungen erkundigen und generell abchecken ob die Reise für das Kind gut ist. Es gibt Impfungen für die man erst ein bestimmtes Alter erreichen muss, um sie zu bekommen. Auch darüber informiert ein Arzt. Man sollte diesen Gang also zuerst machen, bevor man die reise schon bucht und Details plant.Außerdem muss man bei einer exotischen Reise auch den Charakter eines Kindes kennen. Nehmen wir als Beispiel diese Afrika Reise inklusive Safari. Das ist durchaus auch mit Kindern möglich, aber das Kind sollte alt genug sein, und man muss es so gut kennen, das man sicher sein kann wie es auf die Umgebung reagiert. Sonst kann es ganz schnell brenzlig werden.Die Kinder sollten also so gut wie möglich in die Planung eingebunden werden und von den Eltern bedacht werden was möglich ist und was noch nicht. Aber selbst wenn das so passiert ist, gibt es auch immer wieder Momente während der Reise wo man spontan umdisponieren muss, wenn man merkt das das Kind überfordert oder müde ist. Darauf sollte man dann aber auch eingehen und nicht knallhart die Planungen durchziehen. Da hat keiner etwas davon.Hinreise: Wenn es mit dem Flugzeug auf Reisen geht dann sollte man möglichst Direktflüge buchen und wenn möglich bei Nacht. So können die kleinen zur gewohnten Zeit bei bedarf etwas schlafen.Bei der Hotelbuchung sollte man versuchen ein Kinderfreundliches Hotel zu finden, wo es auch keinem etwas ausmacht wenn die kleinen mal toben und spielen. Vielleicht ist auch ein Ferienhaus eine Lösung.Auch im Urlaub sollte man ein bisschen Struktur in den Tag bringen. Einen gesunden Schlafrhythmus tut dem Tagesablauf gut. So können die kleinen das neue gut verarbeiten und haben genug Energie um noch mehr neues zu entdecken.Passen sie Sightseeingtouren an die kleinen an, je nach alter gibt es auch Museums Touren für Kids. Sollte es nicht passen, planen sie lieber selbst. Denn Kinder brauchen Pausen und so viel zeit wie sie eben brauchen. Das passt nicht mit durchgetackteten Führungen zusammen.Der Rückflug sollte nicht am letzten freiem Tag vor Schule oder Kindergartenbeginn liegen. Die kleinen ( aber auch die großen) brauchen nach einem langen Flug erst mal wieder ein paar Tage um sich einzuleben.