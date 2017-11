Kultursensible Sprachmittlung: Integrationslotsen helfen im Jobcenter

Wedding. Im Jobcenter Wedding in der Müllerstraße 16 helfen in einem Pilotprojekt an drei Tagen der Woche sogenannte Integrationslotsinnen bei der „Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Kunden des Jobcenters“, wie Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) mitteilt.

Das Bezirksamt hat für den Service für „neuzugewanderte Bewohner der Hauptstadt“ eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung mit dem Lotsenprojekt „Die Brücke“ und dem Jobcenter geschlossen. Die eingesetzten Integrationslotsinnen werden von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales finanziert und sind beim Träger Bildungsmarkt Waldenser angestellt. Sie wurden für „ihre Tätigkeit der niederschwelligen, kultursensiblen Sprachmittlung qualifiziert“, heißt es in der Mitteilung. Die Lotsen sprechen arabisch, aramäisch und türkisch.Im Lotsenbüro im Flüchtlingsbürgeramt des Rathauses Tiergarten helfen seit 2016 Integrationslotsen bei Behördengängen. „Für alle Beteiligten erwies sich der Einsatz der Lotsinnen und Lotsen als Win-win-Situation“, so von Dassel.Im Bezirk Mitte gibt es aktuell sechs Lotsenbüros des Projektes „Die Brücke“.