Schließzeiten im Jugendamt

Der Regionale Sozialpädagogische Dienst (RSD) des Jugendamtes Mitte ist vom 17. November bis voraussichtlich 31. Januar nur eingeschränkt erreichbar. Grund dafür seien „umfangreiche Schulungsmaßnahmen und ein anhaltender Personalnotstand im RSD“, wie Stadtrat Carsten Spallek (CDU) mitteilt. Zum 1. Januar wird in den Regionalen Sozialpädagogischen Diensten des Jugendamtes ein neues IT-Verfahren eingeführt. Der RSD für die Region Gesundbrunnen ist vom 17. bis 21. November, vom 24. bis 25. November, vom 1. bis zum 5. Dezember sowie am 16. und 19. Dezember geschlossen. Die Mitarbeiter für die Region Wedding sind vom 28. bis 30. November, vom 6. bis 9. Dezember sowie vom 12. bis 14. Dezember nicht erreichbar. In den Schließzeiten werden vorrangig nur die akuten Kinderschutzfälle bearbeitet. Für Notfälle ist die bezirkliche Kinderschutz-Hotline unter

90 18 25 55 55 (8 bis 18 Uhr) erreichbar.