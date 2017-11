Heute mache eine Bürgersprechstunde in unserem Kiezbüro in Berlin-Wedding Was sind Eure Themen – was beschäftigt Euch in der Nachbarschaft oder in der Berliner Landespolitik.Einmal im Monat bin ich direkt für Euch vor Ort.Desweiteren ist unser Bürgerbüro an mehreren Tagen in der Woche besetzt. Jeden Donnerstag, 13:00-16:00 Uhr, ist das Büro Gebel vor Ort. Wir freuen uns über Anregungen, Ideen und Kritik.