Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Silke Gebel, lädt herzlich ein zu ihrer BürgerInnen-Sprechstunde am 20. Oktober 2017, von 15:30 bis 17:30 Uhr in der Brüsseler Str. 42a. Wir heißen Sie herzlich in unserem Wahlkreisbüro willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.