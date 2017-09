Wahlkreisbüroeröffnung Silke Gebel & Marc Urbatsch, MdA

Am 11. September begehen Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus und Marc Urbatsch, MdA, gemeinsam die Eröffnung ihres neuen Wahlkreisbüros in der Brüsseler Str. 42A. Anwohnerinnen und Anwohner und alle anderen, die gerne mit uns feiern möchten, sind herzlich eingeladen, sich ab 18:30 Uhr dort einzufinden und mit uns oder unserem Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Sie können Ihr Kommen ankündigen per Mail an buero.gebel@gruene-fraktion-berlin.de oder durch die Teilnahme an unserem Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/1868400529841809 Wir freuen uns auf Sie!