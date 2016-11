Beratung für Mieter

Berlin: Familienzentrum am Nauener Platz |

Wedding. Das Familienzentrum am Nauener Platz in der Schulstraße 101 bietet immer am letzten Freitag im Monat von 12 bis 14 Uhr eine kostenlose Mieterberatung. Wer ein Problem hat, kann sich damit an Angelika Schamp-Jammeh wenden, die jahrelang in einer Hausverwaltung gearbeitet hat. Die letzte Beratung in diesem Jahr findet am 25. November statt. DJ