Bezirksamt Mitte hat seine Dossiers zu den Bezirksregionen aktualisiert

Wedding. Das Bezirksamt Mitte hatte als erster Berliner Bezirk ausführliche Profile seiner zehn Bezirksregionen erarbeitet. Diese Dossiers mit vielen Detailinformationen, Daten und Fotos wurden jetzt aktualisiert.

Die „zehn Gesichter eines Bezirks“ kann man als PDF-Datei in Kurz- oder Langfassung von der Website des Bezirks herunterladen

Wer wissen möchte, wo genau er wohnt, wie die soziale Situation im konkreten Umfeld ist und was die Highlights im Kiez sind, kann sich die Bezirksregionenprofile anschauen, die das Amt erstellt und regelmäßig aktualisiert. In insgesamt zehn „Gesichter“ ist der Citybezirk gegliedert.Die statistischen Daten und Vergleiche mit anderen Regionen sind für die Fachämter wichtig, um einen genauen Überblick über die einzelnen Kieze zu haben und darauf aufbauend „fach- und ressortübergreifend zu handeln“, wie es so schön heißt. Die Daten werden ständig aktualisiert, „um die kommunalen Aufgaben und die kommunale Infrastruktur möglichst passgenau auf die Bedarfe der Bürger auszurichten“, so die amtsdeutsche Begründung.In den Dossiers gibt es exakte Angaben zur demografischen und sozialen Situation des Bezirks. Punkte sind zum Beispiel die Altersstruktur, die Anzahl der Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosen sowie statistische Angaben zu Kinder- oder Altersarmut, Schulen, Kitas, Spielplätzen und Sporteinrichtungen im Stadtteil, Projekten von Bürgerinitiativen und Infos zu Grünflächen. Ergänzt werden die vielen Daten durch eine fachliche Einschätzung, welche Maßnahmen notwendig sind und die Regionen stärken sollen.Das Dossier über die Bezirksregion Parkviertel mit den sogenannten Planungsräumen Rehberge, Schillerpark und Westliche Müllerstraße zum Beispiel gilt als Kiez mit älterer Bewohnerschaft. Das Durchschnittsalter von 42,2 Jahren liegt mehr als drei Jahre über dem Bezirksdurchschnitt (39,1). Dort leben zwar weniger Kinder und Jugendliche, aber von denen überdurchschnittlich viele bei Alleinerziehenden. Das Parkviertel ist, wie der Name schon sagt, die grüne Lunge des Bezirkes. Die weitläufigen Parkanlagen wie der Volkspark Rehberge und der Schillerpark sowie der Plötzen- und Möwensee sind beliebte Erholungsgebiete nicht nur für die umliegenden Wohnquartiere.Das Bezirksamt lässt seine Datensammlungen über die zehn Bezirksregionen jedes Jahr als Wanderausstellung touren.