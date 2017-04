Ehrenamtliche gesucht

Berlin: Rathaus Wedding |

Moabit.

Das Ehrenamtsbüro des Bezirksamts sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für den Gratulationsdienst in Moabit und Tiergarten. Die Freiwilligen besuchen ältere Bürger zu besonderen Anlässen und überbringen Glückwünsche im Namen des Bezirksamtes. Gleichzeitig informieren sie über soziale und kulturelle Angebote in Mitte. Wer sich für diese Aufgabe interessiert, kann sich im Ehrenamtsbüro im Rathaus Wedding an der Müllerstraße dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr sowie nach Anmeldung unter

901 84 37 07 außerhalb der Bürozeiten informieren.