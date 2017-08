Friederike-Fliedner-Hospiz im Wedding feiert einjähriges Bestehen

Am Freitag, den 8. September feiert das Friederike-Fliedner-Hospiz auf dem Gelände des Evangelischen Geriatriezentrums Berlin in der Reinickendorfer Str. 61 sein einjähriges Bestehen. Von 15 bis 17 Uhr vermitteln Mitarbeitende Eindrücke aus der Arbeit des Hospizes. Dazu gibt es Musik, ein kleines Kinderprogramm und eine Kunstausstellung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 17 Uhr können Interessenten das Hospiz bei Führungen kennenlernen.



Bitte melden Sie sich an bei Gabriele Engl, Tel. 030 4595 2180, garbriele.engl@evangelisches-johannesstift.de