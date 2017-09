Jubiläumsfeier im Fliedner-Hospiz

Berlin: Friederike-Fliedner-Hospiz |

Wedding.

Vor einem Jahr wurde das Friedrike-Fliedner-Hospiz eröffnet, um Menschen unter anderem mithilfe von Schmerztherapie einen angenehmen und möglichst schmerzfreien letzten Lebensabschnitt zu ermöglichen. Anlässlich des ersten Geburtstags wird es am 8. September ab 15 Uhr ein Programm für Kinder und Erwachsene geben. Ab 17 Uhr werden Führungen durchs Hospiz angeboten, in dem aktuell eine kleine Kunstausstellung zu sehen ist. Das Friederike-Fliedner-Hospiz gehört zum Evangelischen Johannesstift und befindet sich in der Reinickendorfer Straße 61. Eine Anmeldung unter

45 94 21 80 oder per Mail an gabriele.engl@evangelisches-johannesstift.de ist erwünscht.