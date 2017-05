Berlin: Quartiersmanagement Pankstraße |

Wedding. Unter dem Motto „Nehmt Platz“ beteiligt sich das Quartiersmanagement (QM) Pankstraße am berlinweiten Tag der Städtebauförderung am 13. Mai. Von 14 bis 18 Uhr stellen die QM-Leute vor ihrem Büro in der Prinz-Eugen-Straße 1 verschiedene Projekte vor, die aus Städtebaufördermitteln des Senats finanziert werden. Es gibt Livemusik, Snacks, eine Ausstellung zu „Ideen für den Wedding“ von Architekturstudenten der Beuth Hochschule und vieles mehr. DJ