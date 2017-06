Neues Kiezmütterbüro

Berlin: Kiezmütterbüro |

Wedding.

Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hat den zweiten Standort des Projekts Kiezmütter für Mitte in der Oudenarder Straße 16 eröffnet. In den Räumen des SOS-Ausbildungszentrums arbeitet ein Team von sieben Kiezmüttern. Im neuen Kiezmütterbüro gibt es immer freitags ein Müttercafé, von Dienstag bis Freitag beraten die Kiezmütter von 10 bis 15 Uhr Frauen zu allen für sie wichtigen Themen und Fragen. Projektleiterin Carola Butterweck ist unter

kiezmuetter@bethania.de

0151 18 00 17 99 oder per Mail anerreichbar. Das Stammbüro der Kiezmütter befindet sich in Moabit in der Berlichingenstraße 8.