Spritzen mit Kalle vom Postamt: Impfwoche mit Schauspieleinlagen

Wedding. Die AOK lädt vom 21. bis 25. November zur Impfwoche in ihr Gesundheitszentrum in der Müllerstraße 143 ein.

Sich impfen lassen und dabei Stand-up-Comedy genießen: Mit solchen Aktionen will die AOK Nordost ihre Versicherten dazu bringen, wichtige Schutzimpfungen vornehmen lassen. Bei der Impfwoche bekommen AOK-Versicherte sämtliche Impfungen, für die die AOK Nordost die Kosten übernimmt. Interessierte sollten, falls vorhanden, ihren Impfpass mitbringen.Während der Impfwoche, Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, gibt es ein buntes Rahmenprogramm. So spielt am 21. November jeweils um 11 und 16 Uhr „Kalle vom Postamt“ alias Oliver Tautorat Stand-ups zum Thema Impfen. Tautorat, Gründer und Schauspieler des Weddinger Prime Time Theaters („Gutes Wedding, schlechtes Wedding“) kommt auch am 22. November um 16 Uhr zum „Spritzen“. Am 24. November gibt es um 16.30 Uhr mehr vom Prime Time Theater mit anschließender Autogrammstunde der Schauspieler.Hertha BSC-Maskottchen Herthinho ist am 23. November von 15 bis 17 Uhr zu Gast. Bei einer Tombola kann man Freikarten für das Prime Time Theater und für Hertha BSC gewinnen. Allerdings nur diejenige, die sich zuvor auch impfen lassen haben. Dr. Christian Schönfeld, Arzt des Instituts für Tropenmedizin der Charité, berät am 23. November von 15 bis 18 Uhr zum Thema Reiseimpfungen.Die AOK Nordost hält neben den üblichen Schutzimpfungen für ihre Versicherten zusätzlich Reiseschutzimpfungen gegen Hepatitis A und B, Typhus und Meningokokken bereit. Diese werden normalerweise nicht von den Krankenkassen bezahlt. Außerdem übernimmt die AOK über den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus in der Impfwoche auch die Kosten für die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln bei Versicherten, die vor dem 1. Januar 1971 geboren wurden.