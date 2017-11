Trödelmarkt im Herzzentrum: TV-Star Ludger Pistor unterstützt Hilfsverein

Wedding. Die Gesellschaft der Freunde des Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB) lädt für 25. November von 12 bis 16 Uhr zum siebten Mal zum Trödelfieber im Deutschen Herzzentrum ein.

Im Weißen Saal des Deutschen Herzzentrums Berlin auf dem Virchow-Campus am Augustenburger Platz 1 werden Bücher, Porzellan, Spielzeug und vieles mehr angeboten. Der Erlös der Trödelaktion geht zu 100 Prozent an den Verein Freunde des Deutschen Herzzentrums Berlin.Der Förderverein sammelt Geld, um zum Beispiel lebensrettende Herzoperationen für mittellose Kinder aus aller Welt zu unterstützen. Beim Charity-Trödelmarkt ist in diesem Jahr TV-Star Ludger Pistor (58) mit eigenem Stand dabei. Der Schauspieler wird Andenken, Fotos und DVDs seiner Filme signieren. Pistor ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands (Schnitzel geht immer, Balko) und spielte auch in erfolgreichen Hollywood-Produktionen wie Inglourious Basterds, Casino Royal und X-Men.Seit 14 Jahren ist der Schauspieler engagiertes Mitglied in der Freunde-Gesellschaft. „Von Herzen für den guten Zweck: Liebe Berliner macht bitte alle mit und kommt vorbei“, sagt Ludger Pistor.