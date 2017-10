Aufholjagd nicht belohnt

Wedding. Tur Abdin verpennte den Start in der Bezirksligapartie gegen Union 06, lag nach 14 Minuten 0:3 hinten. Als Andrijevic den vierten Treffer machte (36.), schien das Spiel gelaufen zu sein. Doch auf einmal legten die Platzherren los, verkürzten auf 3:4. Dabei blieb es, obwohl noch der Ausgleich möglich gewesen wäre.



Am nächsten Spieltag tritt Tur Abdin in der Buschkrugallee bei Concordia Britz an (Sonntag 15 Uhr).

Gefällt mir