Beim Spitzenreiter gut gehalten

Wedding. Knapp mit 1:2 (0:0) unterlagen die Männer von der Lüderitzstraße am vergangenen Wochenende auswärts dem Spitzenreiter Frohnauer SC. Tur Abdin zog sich dabei gut aus der Affäre,war in der ersten Halbzeit sogar die bessere

Elf, geriet nach dem Wechsel aber mit 0:2 in Rückstand, ehe Pereira dos Santos der Anschlusstreffer gelang (72.). Zu mehr reichte es dann aber nicht.



Am nächsten Sonntag (12.30 Uhr) gastiert Tabellennachbar Fortuna Pankow an der Lüderitzstraße.

