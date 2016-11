Demirkol trifft doppelt

Wedding. Doppeltorschütze Tanju Demirkol sicherte am vergangenen Sonntag Bezirksligist Meteor 06 einen wichtigen Auswärtssieg in Blankenburg. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit (64. und 81. Minute) und waren der verdiente Lohn für die Geduld, mit der Meteor sich an einem gut organisierten Gegner abarbeitete. Der Sieg war auch deswegen so wichtig, weil er Meteor

in Sichtweite der Tabellenspitze hält.



Weiter Boden auf die Spitzenteams gutmachen kann Meteor am Sonntag. Dann gastiert der FC Nordost an der Ungarnstraße. Anpfiff dieser richtungsweisenden Partie ist um 13.30 Uhr.

