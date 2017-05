Der Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. lädt am Donnerstag, 01.06.2017 19:00 - 19:45 und am Samstag, 10.06.2017 12:00 - 12:45 zu einem kostenfreien Schnuppertermin für die Wassergymnastik an.

Gesundheitsorientierte Wassergymnastik - vielfältiges und vorteilhaftes Training im brusthohen Wasser.



Täglich bietet der Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. bis zu 12 Wassergymnastikgruppen mit qualifizierten Sporttherapeuten im Bewegungsbad des evangelischen Geriatriezentrums in der Reinickendorfer Straße 61 13347 Berlin an.Gezielte Bewegung im 30°C warmen Wasser ist besonders bei Übergewicht und Gelenkbeschwerden geeignet. Denn durch den Auftrieb und Widerstand des Wassers wird einerseits auf gelenkschonende Art das Herz-Kreislauf-System aktiviert und andererseits die Muskulatur gekräftigt, die gegen den Wasserwiderstand arbeitet. Zusätzlich werden durch den Einsatz von Geräten Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination entwickelt. Dadurch erhöht sich der Kalorienverbrauch, die Belastbarkeit des Muskel- und Gelenksystems wird verbessert und die Freude an gesunder Bewegung gesteigert.Informationen und verbindliche Anmeldungen unter 030/450 83 550.www.sport-gesundheitspark.deZusätzlich starten in regelmäßigen Abständen Präventionskurse "Wassergymnastik". Diese erstrecken sich über zwölf Einheiten und sind von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Die Kursgebühr von 150 Euro muss zunächst selbst bezahlt werden. Nach Beendigung und bei regelmäßiger Teilnahme gibt es eine Teilnahmebestätigung, die bei der Krankenkasse zwecks Bezuschussung eingereicht werden kann. Die Kurse finden in Gruppen mit maximal zwölf Teilnehmern statt und richten sich nicht nur an Senioren (ohne schwerwiegende Herz- oder Lungenerkrankungen).