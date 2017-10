Eislaufsaison eröffnet

Berlin: Erika-Heß-Eisstadion |

Wedding.

Saisonstart im Erika-Heß-Eisstadion in der Müllerstraße 185. Ab dem 21. Oktober kann man auf dem Eisfeld draußen direkt neben der Halle wieder seine Bahnen ziehen. Bis zum 18. März ist geöffnet, der Eintritt kostet 3,30, ermäßigt 1,60 Euro. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Montag bis Sonnabend auch 15 bis 17.30 Uhr. Mittwoch und Donnerstag ebenfalls von 19.30 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 19.30 bis 22 Uhr. Sonn -und Feiertag von 14 bis 17 Uhr. Dienstag und Donnerstag können Frühaufsteher schon von 7.30 Uhr bis 9 Uhr ihre Bahnen drehen. Heiligabend und Silvester ist geschlossen. Die Laufzeiten in der Halle (nur für Erwachsene; in den Ferien für alle) sind von Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr. Es gibt einen Schlittschuhverleih, der unter

0177 276 95 09 erreichbar ist. Infos zu Eislaufkursen gibt es unter www.eislaufschule.de.