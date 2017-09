Erster Sieg für Meteor

Wedding. Meteor fuhr in der Bezirksliga den ersten Sieg ein, 3:1 (1:0) beim Rixdorfer SV. Torschützen für die Gäste waren Vural und zweimal Cissé. Am Sonntag spielt Meteor auf eigenem Platz in der Ungarnstraße gegen den BFC Tur Abdin (13 Uhr).

