In Mitte nichts zu holen

Wedding. Bezirksligist BFC Tur Abdin sah am vergangenen Sonntag kein Land beim Zweitplatzierten der 2. Abteilung, Berolina Mitte. 6:1 hieß es am Ende für die Gastgeber, den Ehrentreffer für Tur Abdin erzielte Emanet kurz vor der Pause; in der zweiten Hälfte spielte dann nur noch Berolina Mitte.



Am Sonntag erwartet der BFC Tur Abdin den Frohnauer SC an der Lüderitzstraße. Anstoß der Partie ist um 12.30 Uhr.

Gefällt mir