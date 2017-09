Mercanli rettet spät einen Punkt

Wedding. Im Weddinger Derby trennten sich der BFC Tur Abdin und Meteor 06

am vergangenen Sonntag 2:2-Unentschieden. Hamlecigolu hatte Meteor nach 42 Minuten in

Führung gebracht; Bingker stellte nur Augenblicke später den 1:1-Pausenstand her (43.). Nach dem Wiederanpfiff brachte Cinar Meteor 06 erneut in Führung (52.), ehe Mercanli in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand traf. „Wir haben gut gespielt. Mman sieht, wie wir immer besser werden. Aber heute hätten wir klar gewinnen müssen, da wurden fünf, sechs Hunderprozentige liegen gelassen“, sagte Meteor-Coach Tobias Loeffler nach dem Spiel. Unschön: Tur Abdins Köymen sah nach 75 Minuten für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte.



Am Sonntag empfängt Tur Abdin den Rixdorfer SV (12.30 Uhr, Lüderitzstraße), während Meteor 06 bei Concordia Britz ran muss. Anstoß in der Buschkrugallee ist um 15 Uhr.

