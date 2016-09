Meteor 06 klettert auf Platz drei

Wedding. Meteor 06 hat ganz offensichtlich in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Weddinger Bezirksligist besiegte am 5. Spieltag den SV Blau-

Gelb mit 2:1 (1:0) und kletterte auf den 3. Tabellenplatz in der 3. Abteilung. Meteor ging nach 18 Minuten durch Cissé in Führung, ließ danach aber etliche Chancen ungenutzt und musste nach der Pause durch Schwienke (64.) den Ausgleich

hinnehmen. Katirci (79.) sorgte für die erneute Führung der Gastgeber, doch die Partie blieb bis zum Schlusspfiff spannend. Am Ende war der knappe Sieg für den BFC jedoch verdient.



Am kommenden Sonntag muss Meteor 06 bei Concordia Wilhelmsruh in der Nordendarena antreten. Anstoß ist um 14 Uhr.



