Meteor hält lange mit

Wedding. Wenig Glück hatten die Weddinger am vergangenen Sonnabend, als sie in der Bezirksliga zum Auswärtsspiel bei der Reserve der VSG Altglienicke antreten mussten. Weil das Spiel der Altglienicker Oberligamannschaft in Schöneiche kurzfristig abgesagt worden war, nutzte die VSG die Möglichkeit, gleich fünf Spieler der 1. Mannschaft einzusetzen – unter ihnen Ex-Profi und aktueller Futsal-Nationalspieler Lennart Hartmann. Meteor hielt trotzdem gut mit, lag zur

Pause aber durch einen Treffer von Juhle (18.) mit 0:1 zurück. Im zweiten Abschnitt wurde Meteor stärker, ohne allerdings zu klaren Chancen zu kommen. Hartwig sorgte in der Schlussminute für den 2:0-Endstand.



Am Sonntag empfängt Meteor den VfB Friedrichshain um 14 Uhr in der Ungarnstraße.



