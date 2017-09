Niederlage trotz Überzahl

Wedding. Tur Abdin musste in der Bezirksliga eine 1:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den SV Buchholz hinnehmen. Die Gastgeber waren zu Beginn tonangebend, schossen aber keine Tore. Stattdessen trafen Thum (18.) und Volkan Schmoldt (22.) für Buchholz.

Nach der Gelb-Roten Karte für Kischkoweit (45.+1) war Tur Abdin eine Halbzeit in Überzahl, schaffte aber nur den Anschlusstreffer durch Öztürk (65.). Erneut Schmoldt stellte den alten Abstand wieder her (78.).



Am Sonntag spielt Tur Abdin bei Meteor 06 (13 Uhr, Ungarnstraße).

