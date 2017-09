Rückentraining neues Angebot

In seiner chronischen Verlaufsform wird der Rückenschmerz derzeit als die teuerste Zivilisationskrankheit angesehen. Wissenschaftliche Studien über Patienten mit chronischen Rückenschmerzen zeigen, dass es hierbei zu erheblichen Funktionsdefiziten mit Schonverhalten kommt und zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führt.

Ziel bei der Beseitigung von Rückenschmerzen ist, die Wiederherstellung und Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, speziell der Faktoren Kraft und Beweglichkeit sowie der Sensomotorik (verbesserte Bewegungssteuerung) wesentlicher Muskelgruppen.



Die Übungen an dem frei schwingenden Trainingssystem „S-E-T" führen zur Aktivierung der durch Schmerzen verloren gegangenen Muskelansteuerung.Beim Rückentraining steht die besondere Indikation jedes einzelnen Teilnehmers im Vordergrund und schlägt sich auf die Geräteauswahl und die Bewegungsdurchführung nieder.Besonders zu empfehlen ist dieses Angebot auch bei Osteoporose, niedrigem Blutdruck, muskulärer Insuffizienz, nach Bandscheibenvorfällen oder Gelenkersatz.Basierend auf einer Anamnese und einer ausführlichen Muskelfunktionsdiagnostik wird Ihr individueller Trainingsplan erstellt. Zusammen mit Ihrem Trainer wird dieser Plan an modernen Krafttrainingsgeräten und durch spezielle gymnastische Übungen umgesetzt. In bestimmten Abständen werden Kontrolluntersuchungen durchgeführt, um Ihren Trainingsfortschritt zu dokumentieren.Das Training wird von Sportwissenschaftlern mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation geleitet. Dabei ermöglichen kleine Gruppen eine optimale Betreuung durch diese Sporttherapeuten.