Starke Schlussphase

Wedding. Meteor kam in der Bezirksliga zu einem 4:2 (2:1) gegen den SV Buchholz. Für die Entscheidung sorgten Cissé und Hawelitschek in den Schkussminuten. Bis dahin hatte es 2:2 gestanden.



Meteor spielt am 19. November um 14 Uhr bei Stern Britz (An der Windmühle).

Gefällt mir