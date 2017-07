Tanz aus der Reihe im Volkspark Rehberge

Haben Sie Spaß am Tanzen, an Bewegung an der frischen Luft, in einer festlichen Atmosphäre? Dann sind Sie genau richtig!

Die Reise nach Südamerika, in die Karibik, mit einem Abstecher zu den Folkloristischen Tänzen beginnt im Volkspark Rehberge!Tanzen ist Bewegung zur Musik und macht einfach Spaß. Wir wollen Salsa und andere Tänze aus dem Latinobereich ausprobieren: Merengue, Bachata, Samba, Mambo, Chachacha, Kizomba…Als Gründerin und Choreografin der „CUERPO Y ALMA Dance Company“ im Jahr 2000 bringt Claire jahrelange internationale Erfahrung aus ihren Workshops, Shows und Tanzanleitungen mit. Sie macht dieses Bewegungsangebot zu einem vielfältigen tänzerischem Erlebnis.

Egal ob Sie gerade anfangen oder wiedereinsteigen wollen! Das Angebot ist kostenlos, keine Anmeldung & Vorkenntnisse erforderlich.

Treffpunkt ist am Parkeingang Rehberge, Afrikanische/ Ecke Otawistraße.Termin: immer freitags, von 15:00 bis 16:30Ort: Volkspark Rehberge, Afrikanische Straße, 13351 Berlin Sondertermine bitte hier prüfen: