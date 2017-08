Unnötige Niederlage

Wedding. Meteor 06 hatte im ersten Saisonspiel der Bezirksliga gegen Aufstieger BSV 92 viele Chancen, scheiterte aber immer wieder an Torwart Jacobs. Und dann passierte das, was Mannschaften, die ihre Gelegenheiten auslassen, oft passiert. Meteor kassierte in der 73. Minute noch das Gegentor durch Sobczyk und verlor 0:1 (0:0). Am Sonntag um 13 Uhr spielt Meteor in der Ungarnstraße gegen den Grünauer BC.

