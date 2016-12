Yoga für Groß&Klein

Yoga für Anfänger*innen und ihre Kinder Samstags um 15:30 Uhr können Große und Kleine gemeinsam Yoga machen. Das Angebot richtet sich an alle, die Lust haben, mit Gleichgesinnten gemeinsam Yoga zu machen.

Annette leitet montags um 18:30 Uhr auch eine Gruppe für Anfänger*innen und alle, die schon hin und wieder mal Yoga gemacht haben.



Treffpunkt: Sportjugend Club Wedding, Ungarnstr. 65, 13349 Berlin



Wenn möglich, bitte Yoga-Matte oder großes Handtuch mitbringen!

Keine Anmeldung und Vorkenntnisse erforderlich.



Das Angebot ist kostenlos. Es wird gefördert vom Bezirk Mitte.



Kontakt

bwgt e.V.

T: 030 789 58 550

info@bwgt.org



Was gibt es sonst noch für Bewegungsangebote im Kiez? KiezSportLotsin Susanne Bürger kann Ihnen Informationen über Sport- und Bewegungsangebote in Moabit und Gesundbrunnen geben. Entweder Sie besuchen Frau Bürger in der "Sportsprechstunde" (Freitag, 16-18 Uhr StadtschlossTreff, Moabit. Montag, 17-19 Uhr, TimeOut, Gesundbrunnen). Oder Sie wenden sich per E-Mail oder telefonisch an sie.

Das Angebot ist kostenlos. Es wird gefördert vom Bezirk Mitte und vom Quartiersmanagement Brunnenviertel-Brunnenstraße und Soldiner Straße.



Kontakt

Susanne Bürger

T: 0157 33 28 13 28

buerger@bwgt.org