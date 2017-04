Weddingmarkt auf dem Leo

Berlin: Leopoldplatz |

Wedding. Am 7. Mai kehrt der Weddingmarkt mit neuem Standkonzept zurück auf den Leopoldplatz. Der 2012 erstmals durchgeführte Kunstmarkt mit Händlern aus den Bereichen Kunst, Schmuck, Mode, Design, Fotografie oder Malerei hatte in den vergangenen Jahren Station auf der Müllerstraße, Brunnenstraße und am Nordufer gemacht. Von 12 bis 19 Uhr werden auf dem Leo 70 Design- und Kunststände aufgebaut. Es gibt Streetfood und ein Bühnenprogramm. Der Eintritt ist frei. Alle Infos unter www.wedding-markt.de. DJ