Weißensee.

Im Naturschutzgebiet am Faulen See müssen in den nächsten Tagen drei Eichen an der Ortsteilgrenze zu Hohenschönhausen gefällt werden. Dies sei aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich, heißt es aus dem Bezirksamt. An weiteren vier Bäumen werden die Kronen oder Seitenäste teilweise gestutzt. Das entfernte Holz verbleibt im Naturschutzgebiet Fauler See.