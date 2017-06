Berlin: Weißer See |

Weißensee.

Auf dem Spielplatz an der Plantsche am Weißen See ist das große Spielschiff aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Es wird in nächster Zeit abgebaut. Alternativ steht den Kindern ab Ende Juni der zweite Spielplatz am Weißen See zur Verfügung. Dieser befindet sich an der Berliner Allee, wird gerade saniert und mit weiteren Spielgeräten ausgestattet.