Aus einem Studienjahr: Kunsthochschule Weißensee öffnet ihre Türen

Weißensee. Die Kunsthochschule Weißensee in der Bühringstraße 20 lädt am 22. und 23. Juli zu ihren diesjährigen Tagen der offenen Tür ein.

Geöffnet sind die Hochschultüren und die Ausstellungen der einzelnen Fachgebiete an beiden Tagen von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.kh-berlin.de

Präsentiert werden in Ausstellungen und Aufführungen Studien- und Diplomarbeiten aus dem Studienjahr 2016/2017. Zu sehen sind Arbeiten aus den Fachgebieten Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Kunsttherapie, Mode-Design, Textil- und Flächen-Design sowie Visuelle Kommunikation. Des Weiteren können Besucher einen Blick in Ateliers, Werkstätten und die historische Aula werfen. Für junge Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Kunststudium aufzunehmen, findet außerdem eine Studienberatung statt.Derzeit studieren etwa 850 Studenten an der Weißenseer Kunsthochschule. Diese ist nicht nur eine renommierte Ausbildungsstätte für Kunst und Design, sondern sie hat ihren Sitz auch in einem interessanten, denkmalgeschützten Ensemble. Der größte Bau auf dem Campus wurde von dem Bauhausarchitekten Selman Selmanagić 1956 geplant. Das Hochschulgebäude gehört heute zu den wenigen erhaltenen Werken des ehemaligen Architekturprofessors und zählt zu den bedeutenden Nachkriegsbauten Berlins.