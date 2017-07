Bunte Kinderstadt: Heranwachsende lernen, wie Demokratie funktioniert

Weißensee. Im Ortsteil wird in den nächsten Wochen eine „Kinderstadt“ gebaut. Diese entsteht vom 7. bis 18. August auf dem Sportplatz der Hagenbeck-Oberschule in der Gustav-Adolf-Straße 60.

Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahre können aus Holz und Paletten eigene Hütten bauen und so eine kleine Stadt entstehen lassen. Zu diesem ungewöhnlichen Ferienprojekt sind sie täglich von 10 bis 16 Uhr willkommen. Jeden Tag wird als Stärkung ein warmes Mittagessen vor Ort frisch zubereitet.Durch die gemeinsame Planung und den Bau der „Kinderstadt“ erleben die Kinder Demokratie hautnah. Sie handeln unter anderem miteinander aus, welche Funktion die einzelnen „Gebäude“ bekommen sollen und wie sie gebaut werden. Außerdem soll es jeden Morgen eine „Bürgerversammlung“ geben, auf der die Arbeiten für den Tag und die Regeln in der „Kinderstadt“ besprochen werden. Gefördert wird dieses pädagogische Ferienangebot aus „Verstetigungsmitteln“ des Bundes. Projektträger ist der Verein „Kinderring Berlin“.Um einen Teilnehmerbeitrag von zehn Euro pro Kind wird gebeten. Damit das ganze Projekt vorbereitet werden kann, bittet das Projekt „Kinderstadt. Demokratie (er)leben“ um Anmeldung bei der Projektleiterin Nadine Hoff in der Jugendfreizeiteinrichtung OC23,Langhansstraße 23, unter

92 40 05 60 oder per E-Mail OC23@kinderring-berlin.de