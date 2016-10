Kindermusical

DAS MONSTER VON WEISSENSEE

Text und Musik von Andreas Hirtler



Eintritt frei. Spenden erbeten.

Fünfzig Weißenseer Kinder haben sich in der ersten Herbstferienwoche zusammengefunden, um in der Kirchengemeinde St. Josef ein Kindermusical einzustudieren. „DAS MONSTER VON WEISSENSEE“, getextet und komponiert von dem Weißenseer Musiker Andreas Hirtler, wurde am 23. Oktober uraufgeführt und wird noch einmal am 13. November 2016 in St. Josef, Behaimstraße 33, zu erleben sein.Es tut sich was im Weißen See – nicht nur Fische tummeln sich seit Neuestem im kühlen Wasser, sondern Laura hat etwas Unglaubliches entdeckt: ein Monster. Große Aufregung herrscht nun rund um den Antonplatz und nicht nur Laura und ihre Freundin Lisa interessieren sich für das Ungeheuer – auch Gamer, Rocker, liebenswerte ältere Damen und viele Fische werden aktiv. Wie das Monster in den See kam und wie die Kiezbewohner mit ihm umgehen, ist eine spannende und unterhaltsame Geschichte. Mitreißende Musik, Artistik, Wortwitz und lokale Anspielungen garantieren großen Spaß für Jung und Alt.In der einen Probenwoche haben die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen nicht nur die Lieder und Texte einstudiert, sondern ebenso tolle Kostüme und aufwendige Kulissen gebastelt und fleißig in der Band geprobt. Ein ehrenamtliches Team hat sie dabei tatkräftig und ideenreich begleitet. Eine enorme Leistung, die durch zahlreiche Besucher belohnt werden sollte! Die jungen Darsteller freuen sich darauf, ihre großartige Show noch einmal zu präsentieren: „Das ist Weißensee, hier sind wir zu Haus!“