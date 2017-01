Weißensee.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Hagenbeck-Oberschule in der Gustav-Adolf-Straße 60 am 21. Januar von 10 bis 13 Uhr ein. Künftige Schüler der siebten Klasse, ihre Eltern, aber auch Nachbarn können an diesem Tag die Schule mit ihrem naturwissenschaftlichen Profil kennenlernen. Weitere Informationen gibt es unter96 27 50 50 und auf www.hagenbeck-schule.de