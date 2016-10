Orientierung mit Talentkompass

Weißensee.

Ein Workshop „Berufliche Orientierung und Entwicklung mit dem Talentkompass“ findet am 27. und 28. Oktober sowie am 3. und 4. November jeweils von 10 bis 15 Uhr in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, Bizetstraße 41, statt. Angeboten wird dieser vom Team des Pankower Lernladens. Die Teilnahme ist kostenfrei. Willkommen sind alle, die neue Ideen für eine berufliche Tätigkeit bekommen möchten. Wer sich beruflich neu orientieren will oder muss oder vor dem Start ins Berufsleben steht, wird von Fachleuten so geschult, dass er sein Berufsziel konkret benennen kann. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter278 73 31 20 oder per E-Mail an lernladen.pankow@dqg-berlin.de an.